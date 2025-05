Lazio, allarme terzini: per Baroni disponibile solo Pellegrini

L’allarme infortuni alla Lazio continua anche nel finale di stagione. Anche contro la Juve ci saranno difficoltà, ma il rischio principale è che mancheranno i terzini. Ad oggi gliene è rimasto solo uno, c’è speranza di averne due o tre anche se in condizioni fragili. L’unico per adesso è quel Pellegrini.

Lazio, emergenza terzini

Luca Pellegrini era stato escluso dalla rosa per motivi di condotta a inizio febbraio, rimesso dentro solo perché Patric ha concluso la stagione per infortunio. Oggi Pellegrini, tre assist nelle ultime quattro partite di A, è irrinunciabile. L’emergenza terzini è un’emergenza tra la casualità e il grottesco leggendo i casi uno a uno.

Marusic si è fatto male a Empoli, ha preso una botta, adesso è a riposo, si spera in un suo rientro a breve, ma potrebbe anche non esserci, tutto verrà valutato nelle prossime ore. Ci sarebbe anche Lazzari, che si era fatto male ad un polpaccio, a quanto sembra proverà ad anticipare il rientro, può strappare al massimo la convocazione e un posto in panchina ed entrare in caso di emergenza.