Genoa, vittoria con brivido finale: battuto di misura l’Udinese (1-0)

Il Genoa batte di misura l’Udinese e lo fa grazie alla rete di Zanoli al 77esimo. Brivido incredibile sul finale per un gol annullato ai friulani nel recupero. I liguri salgono a 38 punti, a due distanze proprio dai friulani.

Genoa – Udinese, primo tempo senza reti: annullato il vantaggio di Lucca

Primo tempo a reti inviolate e senza grandi occasioni da rete. Buona occasione del Genoa al quinto minuto di gioco. Zanoli pesca Thorsby in area: il danese stacca ma trova l’attenta opposizione di Okoye. Al nono ancora opportunità rossoblù. Malinovskyi, al limite d’area, la allarga dalle parti di Pinamonti; l’attaccante prova a sorprendere il portiere bianconero, il quale, anche in questa occasione, non si lascia cogliere impreparato. Al 33esimo occasione ancora per Pinamonti. Il centravanti, trovato da Thorsby, stacca e la manda alta sopra la traversa. Al 36esimo annullata la rete del possibile vantaggio friulano con Lucca che atterra De Winter in area prima di battere Leali.

Genoa – Udinese, Zanoli regala i tre punti ai rossoblù

Due opportunità incredibili, una per parte. Subito occasione clamorosa per l’Udinese. Lucca si divora un gol impossibile. Il centravanti azzurro, trovato da Atta, libero, a centro area, la manda sul fondo a porta sguarnita e portiere battuto. Poco dopo risponde il Genoa. Pinamonti raccoglie un passaggio di Zanoli e, dall’altezza del dischetto, la passa all’estremo difensore bianconero. Al 74esimo seconda grandissima per i friulani. Lucca stacca di testa da centro area ma trova la grande risposta di Leali. Due minuti dopo è Ekuban a spedire alta, anch’egli di testa, una buona palla fornita da Sabelli. Vantaggio Genoa al 77esimo. Azione personale di Ekuban. L’esterno del Genoa entra in area dalla fascia sinistra e la mette al centro, ottenendo una risposta di Okoye. Sulla seconda palla arriva in corsa Zanoli a regalare il vantaggio alla formazione ligure. I rossoblù non si accontentano e sfiorano il doppio vantaggio con Ekuban prima e con Thorsby poi, ma la palla termina in calcio d’angolo. Dal corner è Vásquez a staccare e ad andare vicino al raddoppio. All’ultimo nel recupero un gol annullato a Rui Modesto per fuorigioco.

Genoa – Udinese, risultato e tabellino:

1-0

Reti: 77′ Zanoli (G)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini (55′ Onana Jr.); Zanoli (84′ Messias), Malinovskyi (69′ Ekuban), Thorsby (83′ Kasa); Pinamonti. All. Vieira.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue (79′ Kristensen), Bijol, Solet, Kamara; Atta (70′ Lovric), Zarraga (70′ Modesto), Karlstrom, Ekkelenkamp (61′ Payero); Iker Bravo (80 Pafundi); Lucca. All. Runjaić.