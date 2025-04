Reggiana-Cremonese 1-2 La squadra di Stroppa corsara a Reggio Emilia, Spezia distante solo tre punti

La Cremonese continua la sua rincorsa al terzo posto occupato dallo Spezia vincendo questa sera a Reggio Emilia per 2-1, mentre per la squadra di Dionigi continua la profonda crisi, con la zona retrocessione che si fa realtà Cremonese in vantaggio con De Luca che lanciato in profondità batte con un tiro dal limite il portiere Bardi. La Reggiana pareggia al 36′ grazie ad un’autorete di Antov, poi nella ripresa il 2-1 è firmato dal difensore Bianchetti. Nel finale Vido si mangia letteralmente il gol del pareggio mandando incredibilmente fuori ad un metro dalla porta, poi è Castagnetti a sbagliare il tris.

Il tabellino

Reggiana-Cremonese 1-2

REGGIANA: Bardi F., Lucchesi L., Meroni A., Libutti L., Fiamozzi R., Sersanti A., Kabashi E. (dal 34′ st Reinhart T.), Portanova M. (dal 26′ st Ignacchiti L.), Marras M. (dal 34′ st Maggio M.), Vergara A., Gondo C. (dal 26′ st Vido L.). A disposizione: Cigarini L., Girma N., Ignacchiti L., Kumi J., Maggio M., Nahounou Y., Reinhart T., Rozzio P., Sosa J., Sposito A., Stulac L., Vido L. Allenatore: Dionigi D..

CREMONESE: Fulignati A., Antov V., Ravanelli L., Bianchetti M., Barbieri T. (dal 34′ st Zanimacchia L.), Pickel C., Castagnetti M., Vandeputte J. (dal 29′ st Johnsen D.), Azzi P., De Luca M. (dal 30′ st Nasti M.), Valoti M. (dal 29′ st Gelli F.). A disposizione: Bonazzoli F., Ceccherini F., Collocolo M., Drago G., Folino F., Gelli F., Johnsen D., Majer Z., Moretti L., Nasti M., Tannander J., Zanimacchia L. Allenatore: Stroppa G..

Reti: al 36′ pt Antov V. (Reggiana) autogol al 28′ pt De Luca M. (Cremonese) , al 11′ st Bianchetti M. (Cremonese) .

Ammonizioni: al 32′ st Ignacchiti L. (Reggiana) al 30′ st Pickel C. (Cremonese), al 39′ st Zanimacchia L. (Cremonese).