Lazio, addio a Mandas o Provedel in estate | La posizione del club

L’arrivo di Tudor sulla panchina della Lazio è coinciso con l’incontenibile ascesa di Christos Mandas, che in pochissimo tempo è riuscito a rubare il posto a Provedel, che ora non è più certo di giocare ogni domenica, come successo contro l’Empoli, in cui è stato il portiere 22enne a scendere in campo sfoggiando più di qualche parata salva risultato.

Lazio, uno dei due portieri pronto a fare le valigie

Il ballottaggio Provedel-Mandas non è più una sola questione di campo, con i due portieri che ora dovranno lottare per rimanere in biancoceleste la prossima stagione, considerando che entrambi sono molto apprezzati in Europa e potrebbero portare una folata di aria fresca alle casse del club, che dovrà sostituire più di qualche pedina importante in estate.

L’ex Spezia ha appena ricevuto il rinnovo del contratto, mentre il portiere greco negli scorsi giorni ha chiesto un aumento salariale, e le parti sono al lavoro per provare un accordo il più presto possibile. Nonostante ci siano 8 anni di differenza tra i due, entrambi hanno ancora svariati anni di carriera davanti, di conseguenza verrà presa la migliore decisione dal punto di vista economico, dato che nessuno dei portieri ha intenzione di fare il secondo la prossima stagione.