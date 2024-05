Lazio: Mandas o Provedel, ne resterà solo uno | Lotito pronto a incassare

Con Ivan Provedel pronto per tornare in campo, in casa Lazio si accende un tanto improvviso quanto prevedibile dibattito: come verrà gestita la rotazione in porta dopo le buonissime prestazioni di Christos Mandas? Nonostante le parole del suo agente “può fare anche il dodicesimo” la Lazio dovrà prendere delle decisioni in estate. Se Mandas dovesse accettare un altro anno alle spalle di Provedel, magari con la garanzia di giocare le coppe, la questione si può risolvere. In caso contrario, può anche lasciare la capitale.

Occhio alla Premier League: la Lazio deve scegliere

Gli occhi della Premier League sono sempre sul campionato italiano, specialmente quando si parla di portieri. La strepitosa stagione di Vicario al Tottenham ha aperto un canale per i portieri che giocano in Serie A, spesso pronti per il calcio inglese. Già a gennaio si chiacchierava di qualche club inglese che aveva messo nel mirino Provedel: la Lazio ha voluto subito spegnere qualsiasi voce rinnovando il contratto con l’ex Spezia. Per questo è difficile immaginarlo lontano da Roma, ma va fatta un’analisi anche anagrafica e progettuale. Mandas è un classe 2001 ed essendo ben sette anni più giovane di Provedel: può essere una garanzia per il presente ma soprattutto per il futuro. Le sirene che suonano per Provedel coinvolgono anche Mandas, con diversi club in Italia e all’estero che hanno chiesto già informazioni all’entourage del giocatore.

In attesa di capire cosa succederà in estate, il dubbio in porta è apertissimo già per domenica contro l’Empoli. Mandas ha dato risposte importanti anche a Monza, dove ha subito due gol ma è stato tra i migliori. All’U-Power Stadium è rientrato tra i convocati Provedel, e se a Monza la sua panchina non ha sorpreso visti i quasi due mesi di inattività, un’esclusione con l’Empoli sicuramente sarebbe meno prevedibile. Da Formello per il momento non arrivano indicazioni, oggi alle ore 15 la conferenza stampa di Tudor potrebbe sciogliere i primi dubbi in vista del match di domenica alle 12.30 fondamentale per blindare il posto in Europa League.