Lazio, in arrivo due esterni per la prossima stagione | Tudor pronto a dire sì

Lo stravolgimento tattico imposto da Tudor dal suo arrivo alla Lazio ha enfatizzato il bisogno di Lotito di dover acquistare almeno due esterni da aggiungere, con Marusic che non ha mai convinto sufficientemente e Lazzari che non è mai decollato nella difesa a 4 introdotta da Sarri, che ha evidenziato gli evidenti limiti difensivi dell’ex Spal.

Lazio, gli obiettivi di Tudor per gli esterni

I giocatori monitorati dalla Lazio da inizio Maggio sono innumerevoli, e la maggior parte di questi vengono dalla Ligue 1, come lo stesso Igor Tudor, che conosce bene il campionato francese e in particolare il suo ex club Marsiglia, a cui vorrebbe rubare Jonathan Clauss, uno dei suoi pupilli che l’OM valuta 10 milioni, ma potrebbe arrivare nella Capitale per una cifra più bassa considerato il contratto in scadenza.

Altri nomi sulla lista di Fabiani sono Dorgu del Lecce, su cui c’è la forte concorrenza di numerosi club di Serie A, tra cui il Milan che si è mosso per primo per il danese, e Josh Doig del Sassuolo, che sembrava essere vicino ai biancocelesti già la scorsa estate e potrebbe arrivare a Luglio soprattutto in caso di retrocessione dei neroverdi.