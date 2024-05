Lazio, sfuriata di Tudor post Monza. Dopo Gila anche Casale e Sepe sono out

Igor Tudor tecnico della Lazio ha guidato l’allenamento della squadra ieri mattina dopo due giorni di riposo, e secondo “Il Messaggero” c’è stata una vera e propria strillata alla squadra. L’ex allenatore di Verona e Marsiglia non ha digerito il gol preso all’ultimo minuto nella sfida contro il Monza. Sul discorso infortunati oltre a Gila, sono out Sepe e Casale ma che potrebbero tornare a disposizione per le ultime gare.

Lazio, Tudor richiama all’ordine Zaccagni e Luis Alberto

Tudor aveva visto parecchio nervosi dopo sia Zaccagni che Luis Alberto. L’allenatore della Lazio voleva parlare ad entrambi per un chiarimento, Zaccagni dopo la sostituzione aveva lanciato una bottiglietta per la rabbia, discorso simile per Luis Alberto sul quale sono state delle settimane non felici per la gestione dell’allenatore croato, dopo aver annunciato il suo addio a fine della stagione.