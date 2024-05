Roma di misura col Genoa, ci pensa Lukaku. Tre punti per l’Europa (1-0)

La Roma vince a fatica, contro il Genoa sfida non facile per i giallorossi di De Rossi. Una partita che non si sblocca, rossoblu bravi a coprire gli spazi e a limitare le offensive dei padroni di casa. Una sfida che si complica ulteriormente nella ripresa quando nel finale, quando la Roma prova a spingere, i giallorossi restano in 10 per l’espulsione di Paredes. Pareggio che sembra ormai il finale segno del destino, arriva invece la zampata vincente di Lukaku che trova un pesantissimo gol da tre punti che fa sorridere la Roma. Una vittoria col cuore e con un pizzico di fortuna che non guasta. Roma matematicamente sesta in classifica, una vittoria fondamentale. Contro l’Empoli mancheranno Paredes e Lukaku squalificati.

Roma, contro il Genoa la sblocca Lukaku regalando la vittoria ai giallorossi

IL TABELLINO

Roma-Genoa 1-0

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino 6,5 (36′ st Mancini); Cristante, Paredes, Bove; Pellegrini 5,5 (18′ st Dybala 6 (45’2 st Kristensen)), Baldanzi 6 (18′ st El Shaarawy); Lukaku 6,5 (45’+2 st Abraham).

Allenatore: De Rossi

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco 6,5 (36′ st Vitinha), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj 6,5 (36′ st Malinovskyi), Strootman 6 (22′ st Thorsby), Martin; Ekuban 5,5 (22′ st Gudmundsson), Retegui.

Allenatore: Gilardino

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 34′ st Lukaku (R)

Ammoniti: Lukaku (R)

Espulsi: Paredes (R)