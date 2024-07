Roma, Soulè sarà un nuovo giocatore giallorosso | Accordo trovato con la Juventus

Le Fee e Dahl sono sicuramente due ottimi acquisti per la Roma, che dopo aver sfiorato la qualificazione in Champions l’ultima stagione, è pronta a lottare con le altre big di Serie A per un piazzamento tra i primi posti in campionato, ma sicuramente non sufficienti per spaventare concretamente le altre sette sorelle, e in attesa del nuovo attaccante, Ghisolfi ha chiuso per uno dei giocatori per cui ha insistito maggiormente quest’estate: Matias Soulè.

Roma, Soulè nuovo compagno di reparto di Dybala

Nonostante le varie problematiche sorte sulla cessione di Soulè ai giallorossi, nelle ultime ore la Juventus ha finalmente accettato l’ultima offerta recapitata da 30 milioni, bonus inclusi, e il 10% sulla futura rivendita per il loro trequartista, pronto ad affiancare Paulo Dybala nell’11 titolare di De Rossi la prossima stagione.

Il calciatore firmerà con la Roma un contratto che lo legherà ai giallorossi per 5 anni, in cui guadagnerà un compenso netto di circa 2,2 milioni a stagione, diventando così uno dei 10 giocatori più pagati dai Friedkin.