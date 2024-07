Roma, fatta per il nuovo terzino sinistro | Ecco Samuel Dahl

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Matias Soulè, che spinge per unirsi alla Roma che però non ha ancora l’accordo con la Juventus, i giallorossi sono pronti a ufficializzare il secondo colpo di questo calciomercato dopo Enzo Le Fée.

Roma, ecco il nuovo terzino per De Rossi

L’addio di Spinazzola, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i capitolini e lasciarlo scadere per unirsi a parametro zero con il Napoli, ha lasciato scoperto il posto di vice Angelino, ormai uno terzino sinistro di ruolo, e per compensare a questa perdita, Ghisolfi ha sondato più di qualche nome sul mercato, ma ad aver convinto maggiormente il DS giallorosso è stato Samuel Dahl, laterale svedese classe 2003 cresciuto tra le trafile dello Djurgarden.

Come riportato da dal portale svedese Sportbladet, l’accordo tra le due squadre si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di parte fissa più 2 di bonus, legati alle presenze e al rendimento del giocatore e della squadra.