Osimhen-Al-Hilal, gli arabi ci riprovano

Osimhen-Al-Hilal, presentata offerta in due rate

La parabola Victor Osimhen sembra destinata a perdurare per le prossime settimane. Lontano dell’intesa per il passaggio definitivo al Galatasaray, con il quale aveva già disputato la passata stagione, sul calciatore nigeriano è tornato anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che, stando a quanto riferisce Matteo Moretto, avrebbe presentato un’offerta da 75 milioni di euro, pagabili in due rete. La volontà dell’attaccante è quella continuare la propria avventura turca, ma la situazione è tutt’altro che semplice.