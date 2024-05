Roma, riscattato Angelino | Retroscena Tiago Pinto: voleva portarlo con sé al Bournemouth

Sembra tutto fatto per il riscatto definitivo di Angelino alla Roma. Il terzino sinistro spagnolo ha conquistato tutti dal suo arrivo a Trigoria e De Rossi vuole puntarci per costruire la Roma della prossima stagione, anche considerando la convenienza dell’operazione. Angelino è infatti un calciatore fisicamente integro e prestante, con una buona esperienza nei campi d’Europa alle spalle, ma soprattutto la Roma lo ha potuto riscattare a 5 milioni, dilazionati in tre pagamenti, dunque ad un prezzo estremamente vantaggioso. Angelino percepirà uno stipendio di circa 1,8 milioni a stagione, ma c’è da attendere l’ufficialità per cifre e durata del contratto.

Tiago Pinto ha provato a soffiarlo alla Roma, lo voleva al Bournemouth

E ha dell’incredibile il retroscena della giornata di ieri su Angelino. Secondo alcune indiscrezioni infatti, la Roma non avrebbe mai dubitato dell’opzione di riscatto, ma ci sarebbero state altre squadre interessate ad aggiudicarsi le prestazioni del numero 69 giallorosso. E sarebbe stato proprio Tiago Pinto, che a gennaio l’aveva portato alla corte di De Rossi, a tentare il blitz per convincere Angelino a scegliere il Bournemouth e la Premier League, senza però riuscirci