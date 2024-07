Roma, tutti i nomi sul taccuino di Ghisolfi per sostituire Lukaku | Le ultime

La ricerca di un attaccante è l’obiettivo principale della Roma in questo calciomercato estivo. I giallorossi dopo aver perso Romelu Lukaku devono fare mosse importanti nel reparto offensivo, che al momento vede solo la presenza di Tammy Abraham, valutando anche la cessione di Andrea Belotti.

Roma, i possibili nomi per l’attacco

Secondo “Il tempo”, i nomi di Alexander Sorloth del Villarreal e Jonathan David del Lille continuano a suscitare interesse. Quest’ultimo costa molto e per il norvegese non ci sono stati passi avanti. Il “Corriere della Sera” aggiunge alla lista anche Karim Konaté del Salisburgo e di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Per ultimo, “Il Messaggero” riporta il nome di Mateo Retegui, mentre il favorito di De Rossi per l’attacco resta Samu Omorodion, classe 2004.