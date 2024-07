Napoli, trovato l’accordo con Lukaku | Presto un incontro con il Chelsea

Sebbene fosse nell’aria già da tempo, i tifosi napoletani non si erano ancora rassegnati a dover veder partire il loro giocatore chiave che insieme a Kvaratskhelia li ha trascinati al loro terzo scudetto, eppure l’avventura di Osimhen al Napoli sembra essere ormai giunta ai titoli di coda, e il suo trasferimento al PSG è ormai una sola questione di tempo.

Napoli, c’è ancora distanza con il Chelsea

Nonostante l’età da invidiare al nigeriano, Lukaku sembra essere il profilo più adatto a prendere il posto dell’ex Lille una volta partito, e dopo svariati contatti tra le parti, stando a quanto riportato da Tuttosport, club e giocatore sembrano aver finalmente trovato un accordo economico sul contratto che Big Rom firmerà per vestire la maglia azzurra, ma l’intesa con il Chelsea sembra essere ancora distante, che continua a chiedere 40 milioni.

Ecco quanto riferito dal quotidiano:

“Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare in Italia alle dipendenze di Conte e ha detto sì alla proposta triennale da 6,5 milioni annui messa sul tavolo da De Laurentiis, pronto a pagare 25 milioni il suo cartellino al Chelsea. Lavori in corso”.