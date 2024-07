Ag. Kvaratskhelia: “Per il futuro tutto dipende da De Laurentiis. Se vuole il rinnovo, rinnoverà”

Il Napoli continua a ritenere incedibile Kvaratskhelia. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra l’entourage del georgiano e la dirigenza azzurra per il rinnovo, ed è stata proposta già l’offerta ufficiale, con Kvara che darà una risposta. Il Napoli è sempre rimasto tranquillo sul fatto che il georgiano rimarrà nonostante le offerte del Paris Saint Germain che ha fatto recapitare 200 milioni per lui e Osimhen, con il secco no di De Laurentiis come rivela il Corriere dello Sport.

Agente Kvara: “Kvaratskhelia senza Champions? Allora vuole vincere lo scudetto”

Successivamente l’agente di Kvara Mamuka Jugeli ha rilasciato un’intervista durante gli Europei al giornalista russo Nobel Arustamyan, resa nota solo ora: “Kvaratskhelia senza Champions? Allora ha voglia di vincere lo scudetto. Per il futuro tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo farà, Se vuole il rinnovo, rinnoverà”. Parole sicuramente di apertura alla permanenza in azzurro.