Il Milan ribalta il Genoa: decide l’autorete di Frendrup (1-2)

Il Milan ribalta il Genoa e conquista i tre punti al Ferraris. Vantaggio rossoblù al 61esimo, grazie alla prima rete stagione del subentrato Vitinha. I due gol dei rossoneri sopraggiungono nella breve distanza di un minuto con Leão e la sfortunata autorete di Frendrup. Il Grifone, alla terza sconfitta consecutiva, resta a 39. Rossoneri a 47 punti.

Genoa – Milan, portieri protagonisti della prima frazione

Primo tempo senza reti tra Genoa e Milan al Luigi Ferraris. Tuttavia, è la formazione di Vieira ad avere il maggior numero di occasioni. La prima vera opportunità è del Genoa con Norton-Cuffy all’ottavo minuto. L’esterno rossoblù passa in mezzo a due e calcia, trovando la pronta risposta di Maignan. Seconda grande opportunità della squadre ligure, con un nuovo miracolo dell’estremo difensore rossonero. Su calcio d’angolo di Martin c’è la sfortunata deviazione di Pulisic, che rischia di regalare il vantaggio alla squadra di casa; lo statunitense la appoggia in modo del tutto involontaria verso la sua porta, costringendo il portiere francese al miracoloso salvataggio sulla linea di porta. Al 34esimo ancora una buona azione della formazione di Vieira, conclusasi con il tiro di Frendrup terminato in Gradinata Sud. Primo squillo del Milan tre minuti più tardi con una flebile conclusione di Theo Hernández. che si infrange su una facilissima presa bassa di Leali. Al 41esimo la prima grande parata del portiere rossoblù sul tiro da distanza ravvicinata di Pulisic.

Genoa – Milan, i rossoneri ribaltano il Grifone

Il Genoa torna carico nella ripresa e prova a riprende con lo stesso ritmo. Primo squillo rossoblù dal limite d’area con Frendrup. Lo stesso centrocampista danese prova, successivamente, una conclusione stampata di poco al lato di Maignan. La svolta al 61enesimo. Ad un minuto dal proprio ingresso è Vitinha, alla prima rete stagionale, sigla il vantaggio della squadra ligure. Il brasiliano, subentrato a Messias, raccoglie al volo un cross da sinistra di Martin e infila un incolpevole portiere rossonero. Timida la reazione rossonera, con l’unico tiro arrivato da piedi di Reijnders fino al momento della rimonta. Il pari arriva al 76eisimo con Leão: il portoghese, servito da destra da Pulisic, non lascia scampo a Leali. Passa un minuto e il Milan va in vantaggio. Reijnders cerca Leão, il quale, a sua volta, la mette al centro verso João Félix, pronto a colpire a botta sicura. Sul tiro del portoghese c’è la sventurata deviazione di Frendrup, che batte il proprio portiere e porta il risultato in favore del Milan. Termina 1-2 in favore del Milan.

Genoa – Milan, risultato e tabellino:

1-2

Reti: 61′ Vitinha (G); 76′ Leão (M); 77′ aut. Frendrup (M)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (46′ Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias (60′ Vitinha), Thorsby; Pinamonti. All. Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (70′ João Félix), Fofana (28′ Leão), Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic (70′ Giménez). All. Conceição.