Play-off Serie B, la situazione attuale e le date

Si accende la corsa ai play-off per l’ultimo posto alla prossima Serie A. Con il ritorno del Pisa nella massima serie, a distanza di 34 anni dall’ultima volta, il tabellone sulle qualificate al minitorneo porta già i primi tre nomi: Spezia, Cremonese e Juve Stabia. La lotta per gli ultimi posti è serrata e potrebbe decidersi all’ultima giornata. Al momento, la linea sottile tra il dentro e il fuori è data da pochissimi punti, con la situazione Carrarese, Südtirol e Modena che potrebbe essere la grande variabile. I play-off cominceranno il prossimo 15 e 16 maggio per il turno preliminare, seguito dalle semifinali del 19 e 24 maggio e la finale, tra andata e ritorno, il 29 maggio e il 1 giugno. In caso di parità, sarà la squadra con la miglior classifica ad andare avanti.

Classifica Serie B:

SASSUOLO 82 PISA 72 Spezia 72 Cremonese 58 Juve Stabia 54 Catanzaro 49 Palermo 48 Bari 47 Cesena 47 Carrarese 44 Südtirol 44 Modena 44 Reggiana 41 Mantova 40 Frosinone 40 Brescia 39 Salernitana 39 Sampdoria 37 Cittadella 36 Cosenza 30

Play-off, a due giornate dalla fine:

Juve Stabia (quinta)-Bari (ottava)

Catanzaro (sesto)-Palermo (settimo)

Qualificate alle semifinali:

Spezia (terza)

Cremonese (quarta)