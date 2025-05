Inter – Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Inter e Barcellona si giocano la finale di Champions League a San Siro. Dopo il 3-3 maturato nella gara d’andata, il ritorno a Milano si preannuncia spumeggiante. Inzaghi deve rinunciare a Pavard, che ha abbandonato l’allenamento del pomeriggio: Lautaro Martinez, invece, proverà a forzare il recupero per scendere in campo accanto a Thuram. Nel Barcellona non mancano gli esclusi eccellenti: Balde e Koundé non recuperano dai loro rispettivi infortuni, tuttavia si rivede Lewandowski nella lista dei convocati. Il polacco, però, non dovrebbe partire dal primo minuto e al suo posto dovrebbe esserci ancora Ferran Torres. La gara, in programma martedì 6 maggio alle 21:00, verrà trasmessa su Sky e in chiaro su TV8 con collegamento a partire dalle 20:00; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Inter – Barcellona, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.