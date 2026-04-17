Il calciomercato Inter è da mesi che studia il colpaccio Koné. I nerazzurri stanno cercando di capire come arrivare al giocatore francese provando a “spendere” meno. Il costo del cartellino del centrocampista francese è alto, intorno ai 40 milioni, così a Viale della Liberazione hanno pensato di inserire una contropartita.

Calciomercato Inter, nella trattativa per Koné inserito anche Pavard

L’Inter è pronta a immergersi totalmente nell’operazione Manu Koné. I nerazzurri stanno cercando di arrivare al trasferimento del 24enne della Roma già dalla scorsa estate. Il centrocampista dei giallorossi piace molto a Chivu e il club nerazzurro sarebbe disposto a inserire delle contropartite pur di arrivarci.

Tra le idee per una possibile contropartita, dopo quella di Davide Frattesi si è pensato anche a Benjamin Pavard. Attualmetne in prestito al Marsiglia, il difensore francese, è pronto a lasciare definitivamente i nerazzurri in estate. Pavard potrebbe essere una buona soluzione per la Roma. L’operazione andrebbe ad aiutare molto la società milanese, perché è un’operazione da 25 milioni, con l’inserimento proprio di Pavard per arrivare a Koné. A Roma potrebbero ostacolare tutto perché lo stipendio del difensore è molto alto, attualmente è circa 6,6 milioni lordi.