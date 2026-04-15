Il calciomercato Milan potrebbe aprire le danze con un acquisto particolare la prossima estate: Paulo Dybala. L’attaccante argentino, in uscita dalla Roma per scadenza di contratto, potrebbe volare a Milano per una nuova esperienza. Tutto dipende dalla Roma.

Calciomercato Roma, idea Paulo Dybala da Milano

L’amore di Paulo Dybala per la Roma è tanto, ha comunicato di voler ridurre l’ingaggio e restare in capitale. La società dei Friedkin riflette. Il giocatore è stato fermo ai box quasi per tutta la stagione, difficile fare ancora totale affidamento su di lui. Intanto che in capitale pensano a come muoversi, a Milano ci provano. L’attaccante avrebbe il suo spazio, ai rossoneri piacerebbe avere una personalità spiccata, di esperienza e forte come l’argentino.

Mentre a Roma il tempo stringe e l’assenza di sviluppi potrebbe cambiare gli scenari, in caso di mancato rinnovo, Dybala sembra non voler prendere in considerazione un futuro fuori dall’Europa. L’obiettivo sembra essere quello di continuare a giocare ai massimi livelli nel calcio europeo. In questo contesto, prende quota una suggestione di mercato: il Milan. Il club rossonero rappresenterebbe una destinazione gradita per l’ex Juventus, che vedrebbe nella squadra milanese un’opportunità per restare competitivo ad alto livello. Anche in questo caso, Dybala sarebbe pronto ad accettare un contratto flessibile, basato sulle prestazioni, considerando che i problemi fisici ci sono. L’attaccante osserva, aspetta, ma nel frattempo si guarda anche intorno. Le offerte non mancano, soprattutto da Argentina e Brasile, dove diversi club sarebbero pronti a riportarlo in Sud America. Tuttavia, la priorità della Joya resta chiara: continuare la sua avventura alla Roma.