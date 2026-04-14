Il calciomercato Roma potrebbe assistere ad un rinnovo importante ed interessante, soprattutto fatto di cuore e amore per la maglia. Paulo Dybala, dopo le difficoltà ed i numerosi infortuni, non ha intenzione di lasciare la capitale. L’argentino accetterebbe un rinnovo riducendo anche l’ingaggio.

Calciomercato Roma, Dybala rinnova: l’argentino accetta la riduzione dell’ingaggio

Tra gli impegni della società capitolina ci sono anche i rinnovi, dai quali spunta anche quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, era molto vicino all’addio, ma ha sorpreso tutti. A quanto pare la “Joya” sembra aver già dato il via per un rinnovo con ingaggio ridotto. L’ex Juve si è mostrato pronto a discutere di un nuovo accordo con stipendio ridotto e bonus legati al rendimento pur di restare a Trigoria. Il capitano ha così dimostrato il suo amore per la squadra.

Nella stessa situazione di Paulo Dybala risulta esserci anche Lorenzo Pellegrini. Il giocatore, rinato dopo una lunga serie di difficoltà, sta vivendo un momento di luce e rinascita. Il giocatore, reduce da 7 gol e 4 assist, è in scadenza. La Roma non ha intenzione di procedere ad un rinnovo al rialzo dello stipendio, il giocatore, per restare, dovrà accettare un ridimensionamento economico drastico. A differenza dell’argentino, il giocatore romano non sembra avere intenzione di dimezzare i suoi attuali 6 milioni netti annui. Pellegrini ha intenzione anche di guardarsi intorno e cercare altrove un nuovo futuro.