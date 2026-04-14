Il calciomercato Juventus inizia già a delinearsi intorno alle richieste del tecnico Spalletti. L’ex ct della Nazionale ha nel mirino Lobotka, giocatore del Napoli, per rinforzare la sua rosa. La Juve si è messa a lavoro per arrivare al polacco, ma il Napoli fa già muro.

Calciomercato Juventus, De Laurentiis fa muro per Lobotka

La Juventus ha intenzione di fare un calciomercato impostato su giocatori dotati di esperienza e qualità. Da Torino andranno via giocatori in esubero, dovranno arrivare giocatori con le qualità imposte dai paletti che Luciano Spalletti ha indicato come prioritari per gli acquisti della Madama.

Il tecnico della Vecchia Signora inizia a fare le sue richieste, giocatori che ritiene validi per rinforzare il proprio organico alla meglio. In particolare l’allenatore bianconero vuole un giocatore che risulti fondamentale a centrocampo. Tra i nomi indicati dal tecnico ci sono: Bernardo Silva, Leon Goretzka e Franck Kessie, Sandro Tonali e Stanislav Lobotka.

Lobotka è un sogno, non sarà facile per la Juve arrivare al giocatore del Napoli, gli affari con i partenopei sono difficili, anche lo stesso presidente si oppone. La dirigenza torinese farà comunque un tentativo pur sapendo che non è mai facile trattare con Aurelio De Laurentiis. Intanto, c’è da dire che il classe 1994 tornerebbe volentieri a lavorare con Spalletti. Il polacco, in scadenza 2027 con il Napoli, non ha ancora nessuna trattativa di rinnovo, ma ha una clausola da 25 milioni di euro inserita nel contratto è valida solo per l’estero dunque servirebbe una super-offerta per convincere De Laurentiis a farlo partire.