Il calciomercato Lazio è in continuo fermento. La società si adopera per rinforzare la rosa a Maurizio Sarri. Nel mirino ci è finito anche l’attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, fratello del più conosciuto Francesco Pio, giocatore dell’Inter. Sebastiano, nell’ultimo match di campionato, ha segnato un gol vittoria che potrebbe costare la salvezza ai sardi. Il giocatore piace molto a Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, Sebastiano Esposito nuovo obiettivo

A Formello la testa è già rivolta anche al futuro, tra gli obiettivi c’è anche quello di cambiare rotta e puntare a ringiovanire la rosa, così come anche il reparto offensivo. Nelle ultime settimane l’obiettivo si è fermato su uno dei profili più interessanti del panorama nazionale: Sebastiano Esposito.

Esposito sempre più protagonista di una stagione diventata importante con la maglia del Cagliari. Il classe 2002 sta dimostrando non solo capacità tecniche, ma anche una giusta maturità che lo rende pronto per il definitivo salto di qualità in una piazza più grande, più importante e più esigente, come quella biancoceleste. La dirigenza del club di Formello sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione dell’attaccante, inserito nella lista degli investimenti per il prossimo campionato di Serie A Tim. Non sarà semplice arrivare al giocatore perché oltre agli ostacoli dei sardi, ci sono anche quelli del Torino, altro club di Serie A interessato.