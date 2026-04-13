Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
lunedì, Aprile 13, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Lazio, Esposito nel mirino: Fabiani lavora per l’attaccante che piace a...

Calciomercato Lazio, Esposito nel mirino: Fabiani lavora per l’attaccante che piace a Sarri

Di
Anna Rosaria Iovino
-
244

Il calciomercato Lazio è in continuo fermento. La società si adopera per rinforzare la rosa a Maurizio Sarri. Nel mirino ci è finito anche l’attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, fratello del più conosciuto Francesco Pio, giocatore dell’Inter. Sebastiano, nell’ultimo match di campionato, ha segnato un gol vittoria che potrebbe costare la salvezza ai sardi. Il giocatore piace molto a Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, Sebastiano Esposito nuovo obiettivo

A Formello la testa è già rivolta anche al futuro, tra gli obiettivi c’è anche quello di cambiare rotta e puntare a ringiovanire la rosa, così come anche il reparto offensivo. Nelle ultime settimane l’obiettivo si è fermato su uno dei profili più interessanti del panorama nazionale: Sebastiano Esposito.

Esposito sempre più protagonista di una stagione diventata importante con la maglia del Cagliari. Il classe 2002 sta dimostrando non solo capacità tecniche, ma anche una giusta maturità che lo rende pronto per il definitivo salto di qualità in una piazza più grande, più importante e più esigente, come quella biancoceleste. La dirigenza del club di Formello sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione dell’attaccante, inserito nella lista degli investimenti per il prossimo campionato di Serie A Tim. Non sarà semplice arrivare al giocatore perché oltre agli ostacoli dei sardi, ci sono anche quelli del Torino, altro club di Serie A interessato.

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598