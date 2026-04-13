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lunedì, Aprile 13, 2026
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Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2025 2026: lazio vs fiorentina
GUDMUNDSSON E LAZZARI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’ultimo match della 32esima giornata di Serie A Tim andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze, questa sera alle ore 20:45. La sfida Fiorentina-Lazio di oggi, lunedì 13 aprile 2026, verrà guidata dall’arbitro Fabbri di Ravenna.

Fiorentina-Lazio, probabili formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Rugani, Balbo, Brescianini, Braschi, Solomon, Sadotti, Bonanno, Puzzoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Patric, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Pedro, Zaccagni, Ratkov.

Fiorentina-Lazio: diretta tv e streaming

Fiorentina-Lazio, posticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

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