L’Inter vince in rimonta a Como, ed ora lo scudetto è ad un passo

L’Inter batte in rimonta il Como, e quella che doveva essere una serata da incubo fino al 45′ del primo tempo, si è tramutata in una serata di gloria, con lo scudetto che è sempre più vicino.

Il Como annichilisce l’Inter nel primo tempo e si porta in vantaggio di due reti, prima con Valle che insacca su una respinta corta di Sommer, e poi con Nico Paz che entra in area e con il mancino in diagonale batte per la seconda volta l’estremo difensore nerazzurro. Da qui l’Inter sale in cattedra e prima accorcia con Thuram allo scadere del primo tempo che insacca su passaggio in rasoterra di Barella. Nella ripresa svarione difensivo dei comaschi e Thuram con un pallonetto dalla trequarti batte Butez, poi al 58′ è la volta di Dumfries che di testa insacca, al 72′ ancora Dumfries a segno con un bel diagonale. Nel finale rigore concesso al Como per un fallo di mani in area, e Da Cunha accorcia le distanze. Nel finale clamorosa traversa colta da Jacobo Ramon su azione susseguente da un calcio di punizione.

Con questi tre punti Inter sempre più vicina allo scudetto, Como che è sorpassato in classifica vittoriosa ieri contro l’Atalanta.

Il tabellino

Como-Inter 3-4

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt (dal 22′ st 28 Smolčić), 34 Diego Carlos, 2 Kempf, 3 Valle (dal 34′ st 18 Moreno); 8 Sergi Roberto (dal 1′ st 33 Da Cunha), 23 Perrone; 38 Diao (dal 34′ st 7 Morata), 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni (dal 1′ st 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella (dal 32′ st 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (dall’11’ st 8 Sucic), 32 Dimarco (dall’11’ st 11 Luis Henrique); 94 Esposito (dal 11′ st 14 Bonny), 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

Reti: al 36′ pt Valle, al 45′ pt Paz, al 45′ pt Thuram, al 4′ st Thuram, al 13′ st Dumfries, al 27′ st Dumfries, al 39′ st Da Cunha

Ammonizioni: Valle, Zielinski, Diao, Calhanoglu, Susic, Luis Henrique, Carlos Augusto