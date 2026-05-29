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venerdì, Maggio 29, 2026
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Vincenzo Italiano lascia il Bologna

Di
Salvatore Ciotta
-
6
Italiano
VINCENZO ITALIANO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.
Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.
La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025.
A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

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