Inter-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Serie A Tim giunge alla 33esima giornata di campionato. Tra gli anticipi si gioca Inter-Cagliari al Meazza. La sfida, in programma per oggi, 17 aprile 2026 alle ore 20:45, sarà guidata dall’arbitro Marchetti.

Inter-Cagliari, probabili formazioni

L’Inter, quasi vicina a vincere lo scudetto, ospiterà il Cagliari per la 33esima giornata. I nerazzurri, capolisti con 75 punti, arrivano dal rocambolesco 4-3 contro il Como. I nerazzurri proveranno a portare altri tre punti a casa, iniziando così a cucire una prima parte dello scudetto sulla maglia.

Il Cagliari, con una splendida vittoria contro la Cremonese, è riuscita ad allontanarsi dalla zona di retrocessione. I sardi sono al 16esimo posto con 33 punti, molto più vicini alla salvezza che in zona di retrocessione. Grande lavoro di Pisacane.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; F.P. Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Zielinski, Mosconi, Bonny.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Pedro, Obert; Palestra, Gaetano, Adopo, Deiola; S. Esposito, Folorunsho. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Dossena, Raterink, J. Rodriguez, A. Albarracin, Liteta, Sulemana, Belotti, Borrelli, Kilicsoy, Mendy, Trepy.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.

Inter-Cagliari: diretta tv e streaming

Inter-Cagliari, anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma venerdì 17 aprile alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.