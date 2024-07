Il Napoli offre il rinnovo a Kvaratskhelia per toglierlo dal mercato: inserimento di una clausola rescissoria

Il Napoli pensa al rinnovo di Kvaratskhelia per allontanarlo sulle voci di mercato. Le parole dell’agente, il futuro incerto, e l’offerta del Paris Saint Germain ha fatto si che la dirigenza partenopea si muovesse premeditatamente sul rinnovo del georgiano. Secondo Tuttosport per De Laurentiis e Conte l’attaccante lo ritengono troppo importante per la squadra, così che venga ritoccato il suo ingaggio da 1,4 milioni di euro a stagione e prolungato il contratto.

Il Napoli prepara una clausola da 130 milioni di euro per Kvaratskhelia

Il Napoli avrebbe intenzione di prolungare fino al 2029 con 5,5 milioni a stagione, ed inserire una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Cifra altissima ma che così facendo qualsiasi club interessato a Kvaratskhelia per ingaggiarlo dovrà fare dei grandi sacrifici economici. Il giocatore ora dopo aver disputato l’Europeo avrà modo per accordarsi con il club e parlarne nei prossimi giorni cercando di arrivare all’intesa finale.