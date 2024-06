Una notizia al limite dell’assurdo quella che legherebbe i bianconeri ed i partenopei nella finestra estiva di calciomercato. La Juventus e il Napoli sarebbero in procinto di preparare un grande scambio di mercato con diversi giocatori.

Juventus-Napoli, Chiesa per Kvara

Tutto è iniziato dalle dichiarazioni dell’agente del talento georgiano in forza al Napoli. Mentre la società vorrebbe rinnovare il suo contratto, il giocatore, il padre e l’agente si tengono distanti. Il punto è che il giocatore gradirebbe una nuova esperienza, magari in una squadra impegnata in Champions League. Allo stesso tempo la Juve lavora al passaggio di Di Lorenzo in bianconero. Da qui nasce l’idea di Giuntoli, il quale avrebbe offerto lo scambio ai partenopei.

Un maxi-scambio tra le due società che lavorano con due ds che si conoscono benissimo: Giuntoli e Manna. Nella scambio la Juve offre due diamanti grezzi più uno talentuoso dell’altro per portarsi a casa le due colonne azzurre. Antonio Conte ne sarebbe felice considerando che va pazzo per Chiesa, inoltre, l’idea di avere due giovani fatti e finiti come Hujsen e Soulè potrebbe essere una soluzione di mercato importante. In cambio la Juve avrebbe due giocatori di un rilievo non indifferente da consegnare a Thiago Motta. Questo è quanto riportato da Radio Radio.