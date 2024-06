Ultima chiamata per Rabiot: offerta di un biennale con opzione per il terzo anno da 7,5 milioni a stagione

Adrien Rabiot e la Juventus non hanno avuto modo di trovare un accordo per il rinnovo. Il contratto del francese, in scadenza il 30 giugno, potrebbe portare via il giocatore lontano da Torino. Nelle ultime settimane era vicino al Milan, nelle ultime ora è spuntata l’ipotesi Real Madrid.

Juve, l’alternativa a Rabiot: uno tra Fofana e Thuram

Mentre Rabiot decide, ha dichiarato di decidersi solo a Europeo finito, Giuntoli attende ancora una risposta definitiva all’offerta di un biennale con opzione per il terzo anno da 7,5 milioni a stagione, ma nel frattempo prepara un piano B. La Juventus sta sondando il terreno per Fofana. A quanto pare il francese in forza al Monaco è finito in cima alla lista dei desideri bianconeri. Insieme a lui ci sarebbe anche Khephren Thuram, che ora indossa la maglia del Nizza, sarebbe un profilo molto gradito. Fofana molto vicino al Milan, che a quanto pare non ha ancora messo la trattativa in porto, potrebbe essere soffiato via dalla Madama.

Di un arrivo di Fofana o Thuram alla Continassa dipende dalla decisione di Rabiot. Il Real Madrid resta alla finestra, i bianconeri non cercheranno di sforzarsi molto per costringerlo a rimanere, il suo avvicinamento ad altri club ha messo i bianconeri in una posizione diversa rispetto al recente passato, i quali hanno virato verso nuovi scenari di mercato.