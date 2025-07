Juventus, i rossoneri potrebbero risolvere il rebus Vlahovic

Nella sessione estiva del mercato della Juventus ha necessità di piazzare il suo attaccante con il quale non trova più l’intesa. Ovviamente si tratta di Dusan Vlahovic, che fece a suo modo la storia delle sessioni di trattative invernali nel 2022 visto il costo esorbitante dell’operazione e che oggi, a un anno dalla scadenza del contratto, non rientra più nei piani della società. Ma il Milan potrebbe aiutare nella svolta.

Juventus, Vlahovic apre al Milan

Dusan Vlahovic potrebbe essere protagonista nella prossima Serie A con la maglia del Milan, anche se al momento non c’è alcuna trattativa concreta. La dirigenza del Diavolo sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione Vlahovic in casa Juventus, dove il futuro dell’attaccante serbo sembra essere molto in bilico considerando l’arrivo di Jonathan David.

Il rapporto tra il tecnico toscano e l’attaccante serbo non è sempre stato idilliaco, ma il legame è forte ed è rimasto malgrado qualche incomprensione dimostrata ai tempi della Juve. A testimonianza di questo c’è il fatto che i due hanno continuato a sentirsi anche dopo l’addio dell’allenatore alla Juventus. Il serbo farebbe comodo al Milan, Max ha intenzione di piazzarlo in attacco e dargli lo spazio che merita. Il Milan, almeno per il momento, non si è mosso in modo ufficiale, il problema principale resta l’ingaggio, visto che il club di Cardinale non potrebbe proporgli oltre i 6 milioni, metà di quanto percepisce oggi.