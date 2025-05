La Lazio lavora al prossimo mercato, il ds Fabiani assicura su una cosa: quest’estate il calciomercato biancoceleste sarà infuocato. Infatti per i nomi emersi per la squadra di Baroni, spuntano fuori altre squadre che provano a battere la concorrenza dei capitolini.

Lazio, occhio al Brighton per Coppola

Il Brighton avrebbe messo gli occhi su Diego Coppola dell’Hellas Verona. Il difensore potrebbe infatti valutare l’esperienza in Inghilterra per crescere e candidarsi come futuro giocatore della Nazionale. Diego Coppola, che esordì in A con i gialloblù, nel gennaio 2022, quando sulla panchina veneta c’era Igor Tudor. Coppola era nella lista dei rinforzi chiesti dal tecnico croato alla Lazio. Ci sarà pure nel piano di Marco Baroni. Coppola, classe 2003, è diventato titolare come centrale di destra rivelandosi un pilastro del reparto arretrato. Fabiani rimane affacciato.

La Lazio sarebbe interessata al difensore gialloblù e lo porterebbe a Formello con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7-8 milioni di euro.