Frenata scudetto del Napoli: con il Genoa finisce 2-2

La splendida cornice del Diego Armando Maradona fa da sfondo alla sfida tra Napoli e Genoa, valida per la 36ª giornata di Serie A. Padroni di casa obbligati a vincere per perpetrare le proprie ambizioni scudetto, considerando il successo nel pomeriggio dell’Inter per 2-0 ai danni del Torino. Grazie a questo successo, i nerazzurri si sono portati momentaneamente in vetta alla classifica, appaiati proprio con la formazione partenopea, accendendo ancor di più la già infuocata corsa verso il titolo. 3 sconfitte consecutive invece per gli uomini di Viera, che tuttavia, a salvezza conquistata, non hanno più nulla da chiedere ad un campionato disputato egregiamente.

Napoli-Genoa, show di McTominay, ma bella reazione del Grifone

Prima frazione frizzante ed equilibrata, con il Napoli che passa in vantaggio al 15′: gran palla di McTominay che pesca Lukaku in profondità, il belga è bravo ad anticipare Vasquez e a incrociare col destro.I partenopei restano in controllo della gara almeno fino al 30′, quando il Grifone spiega le ali: prima colpisce una traversa con Pinamonti, poi trova il pareggio: bel cross di un grande Messias verso Ahanor che stacca di testa; la sua conclusione viene deviata inizialmente da Meret sul palo, ma il pallone rimbalza nuovamente sul portiere azzurro e si insacca in rete. Negli ultimi 15 minuti il Napoli fatica parecchio a ritrovare il proprio equilibrio. Si va a riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa la squadra guidata da Antonio Conte rialza la testa e al 64′ si riporta avanti: ennesima magia di McTominay verso Raspadori che controlla e con uno splendido sinistro batte Siegrist. Proprio come nella prima frazione, il Genoa prende le misure e nel finale riesce a rimetterla in piedi: splendido cross di Martin per Vasquez che con un ottimo stacco batte Meret e fa 2-2. Pareggio amaro per i padroni di casa che sprecano la possibilità di portarsi a +3 sull’Inter. Corsa scudetto racchiusa in un punto e più che mai avvincente. Saranno 180′ di fuoco. Bella prestazione per il Genoa che si ritrova alla grande dopo un periodo grigio.

Napoli-Genoa, il tabellino

2-2

Reti: 15′ Lukaku (N); 32′ Meret aut. (G); 64′ Raspadori (N); 84′ Vasquez

Ammoniti: 45′ Vasquez (G); 58′ Vitinha(G); 89′ Billing (N).

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (13′ Gilmour), McTominay; Politano(88′ Neres), Lukaku, Raspadori(80′ Billing). A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Neres, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli(78′ Zanoli), Otoa(69′ Bani), Vasquez; Ahanor(78′ Venturino), Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias(59′ Marin), Vitinha(69′ Kassa); Pinamonti. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, D Winter, Onana, Bani, Ekhator, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino. Allenatore: Vieira.