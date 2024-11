Il Genoa esce del fango e piega il Parma: segna Pinamonti, esordio per Balotelli (0-1)

Vittoria importantissima per il Genoa a Parma. Nella prima frazione il principe è l’equilibrio. Giungono brutte notizie per i padroni di casa con Bernabé in lacrime per un infortunio alla coscia. Unica occasione vera della parte iniziale arriva nei minuti conclusivi con tiro di Frendrup, di sinistro, e parata di Suzuki.

Parma-Genoa, Pinamonti la ribatte in rete. Balotelli si fa ammonire

La ripresa vede un ottimo Genoa, più volte alla conclusione. Protagonista della gara è Andrea Pinamonti. Dopo il gol annullato per fallo di mano a Thorsby, giunge il palo colpito proprio dal numero 19 rossoblù, che si rifà immediatamente centrando la sua quarta rete in campionato. Su destro incrociato di Ekhator, respinto prontamente dal portiere del Parma, c’è la risposta immediata di Pinamonti in ribattuta. All’86 l’esordio di Mario Balotelli, al ritorno in Serie A dopo 1701 giorni, ammonito pochi minuti dopo. Nel finale occasione per il Parma con Benedyczak, ma il Genoa resiste. I liguri tornano a vincere, dal 24 agosto. Fischia il Tardini. Il Parma non vince più.