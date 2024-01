Calciomercato Milan, Messias è del Genoa: scattato l’obbligo di riscatto

Il Milan dice addio a Messias in via definitiva

Stando a quanto riporta MilanNews.it, il pareggio ottenuto ieri dal Genoa contro il Torino ha fatto scattare il riscatto di Messias. Il brasiliano dunque, lascia ufficialmente il Milan dopo due anni e uno scudetto vinto.

Calciomercato Milan, Messias è tutto del Genoa

Il centrocampista brasiliano era arrivato in rossoblù in prestito dal Milan la scorsa estate e nella partita di ieri contro il Torino, dopo il punto ottenuto, è scattato matematicamente l’obbligo di riscatto a favore dei rossoblù in modo da garantire al grifone l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Crotone.