Roma-Juventus, un pari che accontenta solo i bianconeri (1-1): a Lukaku risponde Bremer

Il treno Champions passa una volta sola nella vita e Roma e Juventus non vogliono mancare all’appello visto che all’Olimpico i tre punti in palio sono pesantissimi, sopratutto per la squadra giallorossa che arriva dalla sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Partiti, ed è subito spettacolo perchè sia entrambe le squadre vanno subito vicino al vantaggio prima con Chiesa e Vlahovic e dall’altra parte con Kristensen, che centra l’ennesimo legno. La Roma ha il pallino del gioco in mano, insiste e non molla e al 15′ passa in vantaggio con Lukaku che a due metri dalla porta deve solo spingerla in porta e battere Szczesny. Ci prova ancora la squadra giallorossa a raddoppiare con Pellegrini, che però spreca tutto. La Juventus non molla e con la solita, grinta e tenacia pareggia i conti al 31′ grazie ad un colpo di testa di Bremer che batte Svilar. Il primo tempo termina con un paio di occasioni per parte con un calcio piazzato di Dybala, che però spara alto.

Bene la Roma nel primo tempo: nella ripresa meglio la Juventus

La ripresa inizia come questi primi 45′ con le due squadre che attaccano ancora una volta, con l’occasione più pericolosa che capita sui piedi di Chiesa dopo una grande azione prende il palo interno a Svilar battuto. De Rossi intanto cambia Dybala per Zalewski anche se in questi primi 20 minuti di secondo tempo è la Juvenrtus ad essere pericolosa e a sfiorare più volta il vantaggio con il solito Chiesa, che stasera appare scatenato. I due allenatori tentano i cambi con Allegri che si gioca la carta Kostic per Weah(ammonito) mentre De Rossi si affida a Azmoun e Abraham per Baldanzi e Lukaku. Ora a provare a vincerla però sono i giallorossi che spingono con gli inserimenti dei due nuovi attaccanti e allora anche il tecnico toscano corre ai ripari: dentro Milik e Kean per il tandem Chiesa-Vlahovic. Ancora sostituzioni visto che per De Rossi c’è da pensare anche alla sfida contro il Leverkusen e allora ecco Bove al posto di Lorenzo Pellegrini. E’ un batti e ribatti tra le due squadre con Svilar che in questo secondo tempo salva più volte la Roma, che appare stanca e lucida ma che vuole giocarsi le sue carte oltre il 90′. Termina così la gara dell’Olimpico, che i giallorossi che pareggiano ancora e vedono sempre più lontano il treno Champions visto che l’Atalanta ha due partite in meno.

ROMA: Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini Lo. (dal 33′ st Bove); Dybala (dal 1′ st Zalewski), Baldanzi (dal 23′ st Abraham); Lukaku (dal 23′ st Azmoun). A disp.: Zalewski, Azmoun, Abraham, Bove. All. De Rossi

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 15′ st Kostic), McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dal 40′ st Alcaraz); Chiesa (dal 31′ st Kean), Vlahovic (dal 31′ st Milik). A disp.: Kostic, Milik, Kean, Alcaraz. All. Allegri

Reti: 15′ pt Lukaku, 31′ pt Bremer

Ammoniti: Weah, Rabiot, Abraham

Recupero: 0′ pt, 5′ st