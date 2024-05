L’Atalanta batte il Lecce e vola in Champions League: al Via del Mare finisce 0-2

I bergamaschi vincono in Salento e approdano in Champions League.

Dopo la brutta serata di mercoledì, con la sconfitta in finale di Coppa Italia, l’Atalanta batte il Lecce al Via del Mare, nell’ultima gara casalinga della stagione. Primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra che si conclude con il gol del vantaggio annullato a Dorgu per fuorigioco. La risposta atalantina giunge pronta nella ripresa e trova il vantaggio con De Ketelaere al 48′. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio con Scamacca. Atalanta in Champions League, Lecce, già salvo, saluto il proprio pubblico con una sconfitta.

Lecce-Atalanta, risultato e tabellino:

0-2

RETI: 48′ De Ketelaere; 53′ Scamacca

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey (29′ Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez (54′ Oudin), Berisha (54′ Blin), Ramadani (83′ Rafia), Dorgu (54′ Pierotti); Krstovic, Piccoli. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Bonfanti (75′ Bakker); Hateboer, Pasalic (68′ Adopo), Scalvini, Zappacosta (46′ Ederson); Miranchuk; El Bilal Touré (46′ De Ketelaere), Scamacca (62′ Djimsiti). All. Gritti.