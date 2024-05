Lecce-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

L’obbiettivo quinto posto sembra sempre più vicino per l’Atalanta che andrà al Via del Mare dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Mercoledì c’è la finale di Dublino ma i nerazzurri non possono permettersi passi falsi considerando che l’ultima volta in questo stadio sono stati battuti dal Lecce 2-1. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN sabato 18 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Lecce-Atalanta

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, Touré; Lookman. All. Gasperini