Roma, chi arriva e chi parte | Le ultime sul mercato giallorosso

Oggi a Roma c’è aria di cambiamento, a causa dell’addio di alcuni giocatori ed altri che potrebbero partire dopo aver ricevuto offerte importanti. Inoltre, c’è anche la questione del mercato in entrata di cui sarà responsabile Ghisolfi.

Roma, il punto sul mercato

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, per far si che la Roma partecipi ad altri livelli di competizione servirà un investimento da almeno 50/60 milioni. Sicuramente partiranno: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Smalling e Karsdorp. Inoltre, finiranno anche i prestiti di Kristensen, Llorente, Huijsen, Lukaku, Sanches e Azmoun. Con questi 11 giocatori la Roma risparmierà circa 30,3 milioni di euro. Oltre a loro, però, se arrivassero offerte importanti potrebbero partire anche Aouar, Zalewski, Celik e Abraham, facendo risparmiare alla società giallorossa 11,5 milioni. Per quanto riguarda gli acquisti, al momento servirebbero: un portiere di riserva, due terzini destri, uno sinistro, un difensore centrale, un centrocampista box to box, un centravanti titolare e un esterno offensivo a sinistra.