Roma, ecco Ghisolfi: DDR prepara la lista di mercato

Secondo “Leggo”, Florent Ghisolfi, diventerà il nuovo direttore sportivo della Roma, quattro mesi dopo l’addio di Pinto. Per l’annuncio ufficiale si dovrà aspettare la fine del campionato francese, ma l’affare è tutto fatto. Il 39enne ex centrocampista e allenatore ha salutato ieri il Nizza e si è fatto apprezzare in Francia, dopo aver portato il Lens in Champions League.

Roma, Ghisolfi al posto di Tiago Pinto

Sarà lui l’uomo che aiuterà De Rossi a ricostruire la squadra in vista della prossima stagione. Il nuovo DS dovrà ridurre il monte ingaggi e trovare le persone giuste per il modulo 4-3-3 di De Rossi che ha firmato un contratto triennale. Il direttore sportivo del Marsiglia porterà due persone di fiducia: uno per la Primavera, l’altro sarà un vero e proprio vice. Nel frattempo, DDR prepara la lista per il mercato giallorosso: due terzini, un centrocampista box-to-box, un esterno offensivo e un attaccante nel caso Lukaku dovesse partire.