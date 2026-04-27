Il calciomercato Roma inizia a definire le prime necessità in vista della prossima stagione. A Gasperini serviranno nuovi rinforzi in difesa, il tecnico ha espresso il suo gradimento per Dodo, difensore brasiliano in forza alla Fiorentina.

Calciomercato Roma, arriva Dodo

La Roma con il suo conducente in prima fila, inizia a mettere le basi per la prossima sessione di calciomercato. L’estate si preannuncia piuttosto movimentata, soprattutto per quanto concerne le uscite da Trigoria. Il reparto degli esterni si trova sotto la lente d’ingrandimento da parte della dirigenza. Intanto, mentre Tsimikas tornerà al Liverpool, non è piaciuto a Gasprini, c’è anche Celik che non ha rinnovato. Mentre Angelino ha smentito le voci sulla sua cessione, a Roma sono sulle tracce di Dodo.

La Roma, in attesa di ulteriori sviluppi, hanno messo nel mirino un obiettivo interessante: Dodo della Fiorentina. L’esterno viola piace al tecnico, anche per la dua duttilità. Il classe 1998 ha un contratto in scadenza nel 2027, la Fiorentina potrebbe pensare ad una sua cessione nella prossima sessione anziché perderlo a zero nella prossima estate. Intanto, l’ex Sachtar, nonostante il suo ruolo in zona arretrata, questa stagione ha collezionato 43 presenze, con 2 gol e 3 assist.