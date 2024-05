Thiago Motta annuncia: “Nei prossimi giorni vedrò il presidente e comunicheremo la decisione insieme”

Il tecnico rossoblu ha parlato di futuro e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per una comunicazione ufficiale

Durante la conferenza stampa pre-partita di Bologna-Juventus, Thiago Motta ha fatto chiarezza sul proprio futuro.

Juventus, le parole di Thiago Motta

Queste le sue dichiarazioni sul futuro: “Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti. Io non ho deciso niente e non ho firmato niente. La settimana prossima dovremo vederci, parlare e comunicare la decisione insieme”.