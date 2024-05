Manchester City-West Ham, Guardiola a caccia dell’ennesimo titolo | Le probabili formazioni

Giornata importante quella di domani per il Manchester City che in caso di risultato importante contro il West Ham potrebbe vincere l’ennesimo titolo in carriera di Pep Guardiola che anche quest’anno ha dato spettacolo e rincorso Premier e Champions League, sfuggita per il destino beffardo contro il Real Madrid. Solito 4-2-3-1 per il tecnico spagnolo, che cerca i gol di Haaland, quello che sarebbe il numero 39.

Manchester City-West Ham, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, Soucek; Bowen, Paquetà, Kudus; Antonio.