Fonseca svela: “Sul mio futuro dovrò parlare con collaboratori e la mia famiglia”. Ritorno in Italia per il portoghese?

Il tecnico ex Roma potrebbe tornare presto in Italia

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, allenatore del Lille ha parlato del suo futuro e non solo. Il tecnico portoghese è da settimane accostato al Milan: “Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante, ma quando prenderò la mia decisione saranno anche altri gli elementi da valutare. Deciderò dopo l’ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con i miei collaboratori, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore”.

Fonseca: “Ancora al Lille? Non lo so”

“Abbiamo creato le basi per il futuro ma se la squadra giocherà in Champions League l’investimento dovrà essere diverso. Sarà con me o no? Non lo so. Devo essere sincero. Devo decidere anche tenendo in conto di altre opzioni. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio anche progredire nella mia carriera”.