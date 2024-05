Milan, Van Bommel sorpassa Fonseca | La situazione

L'allenatore ex Roma si dice pronto a tornare in Italia

Sono solo le ultime 2 partite di campionato a tenere ancorato Pioli sulla panchina del Milan, il cui addio sarà ufficializzato con ogni probabilità dopo la sfida con la Salernitana che si disputerà il prossimo weekend, ma nonostante i tempi siano così stretti, il nome del sostituto non è ancora chiaro.

Milan, Van Bommel il preferito di Ibrahimovic

Nella giornata di ieri, il primo indiziato a vestire la giacca rossonera sembrava essere Fonseca, che domani allenerà per l’ultima volta il suo Lille, con il quale ha deciso di non rinnovare per dare priorità al Milan, che però in queste ore avrebbe messo in cima alla sua lista il tecnico dell‘Anversa Mark Van Bommel, come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna.

Questa scelta sembra derivare da Zlatan Ibrahimovic, che considera l’allenatore olandese il profilo perfetto per far tornare il Milan in vetta alla Serie A e tra le top d’Europa; resta ancora un’opzione, ma come seconda scelta, Fonseca, che continua a sognare la panchina milanese.