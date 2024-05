Milan, Fonseca in pole per la panchina | Ma occhio a Xavi a rischio esonero col Barcellona

Il futuro di Stefano Pioli quasi sicuramente sarà lontano da Milano nella prossima stagione. E negli ultimi giorni è il nome di Paulo Fonseca quello più gettonato a Casa Milan. L’attuale tecnico del Lille è in scadenza di contratto e ha quest’anno portato i francesi in Champions League, oltre ai quarti di finale di Conference persi ai rigori contro il più quotato Aston Villa. Il tecnico portoghese ex Roma propone un calcio offensivo, con sviluppi sugli esterni e transizioni rapide, e per questo sembra il nome giusto per il Milan.

Milan, l’occasione Xavi può scalzare Fonseca: ore calde per definire il prossimo allenatore

Milan che però continua a guardare anche altrove, per sondare eventuali opportunità; opportunità come quella che si è creata oggi, con la notizia dell’imminente esonero di Xavi dal Barcellona, per alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla società. Il nome del catalano stuzzica la dirigenza e non è escluso che nelle prossime ore sia fatto un tentativo per lui, a meno che non si verifichi un contro-ribaltone e la permanenza del tecnico catalano a Barcellona venga confermata.

Nelle prossime ore, nelle prossime giornate, le nubi sul prossimo allenatore del Diavolo potrebbero dunque diradarsi. Intanto ci sarà da salutare Pioli, che, seppur criticatissimo, saluta dopo anni di buon calcio, dopo aver riportato il Milan costantemente in Champions League e allo scudetto, che mancava dal 2010/2011.