Milan, Fonseca e Conceiçao i favoriti per la panchina rossonera | I dettagli

La prossima settimana sarà quella decisiva per decidere il nuovo allenatore del Milan. Nel frattempo la squadra disputerà le ultime due partite di campionato, ormai certa del secondo posto. L’addio di Pioli sembra ormai certo, ma non è ancora sicuro chi sarà il suo successore. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Paulo Fonseca è il nome preferito dalla dirigenza rossonera. Il tecnico del Lille prima dovrà chiudere la Ligue 1 con l’ultima partita, poi sarà disponibile per colloqui ed incontri. Oltre al Milan anche il Marsiglia vuole fare un offerta all’allenatore, e anche il Lille spinge per il rinnovo.

Conceiçao rifiuta il Marsiglia e aspetta il Milan

L’altro favorito a sedere sulla panchina del Milan è Sergio Conceiçao, tecnico del Porto da sette anni. Il cambio di presidente del club lusitano potrebbe allontanarlo, e in questo caso l’offerta del Marsiglia è già stata rispedita al mittente, perché l’allenatore vuole gestire una squadra in Champions League. La sua intenzione è di aspettare un’offerta da una squadra importante, come il Milan, e poi decidere. Sia Fonseca che Conceiçao hanno uno stipendio più basso di quello di Pioli, il che li rende molto appetibili, ed entrambi hanno un’identità ben precisa che valorizza i giovani e lo sviluppo dei giocatori.