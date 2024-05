Terremoto Barcellona: esonero Xavi sempre più vicino

Poche settimane fa Xavi Hernández, insieme a Joan Laporta, presidente del Barcellona, aveva annunciato che sarebbe rimasto sulla panchina dei blaugrana anche nella prossima stagione. Questo dopo che a gennaio aveva dichiarato e più volte confermato che la sua intenzione era di lasciare il suo ruolo. Adesso cambia tutto nuovamente, a causa delle parole del tecnico nella conferenza stampa che precedeva la partita con l’Almería, vinta poi 2-0. Infatti Xavi aveva risposto ad una domanda dicendo che l’attuale situazione finanziaria del club non permetteva di rafforzare la squadra per competere in Spagna col Real Madrid e in Europa con i top club del continente.

Xavi rettifica ma Laporta sembra aver già deciso

Il presidente Laporta ha interpretato le parole del suo allenatore come un sintomo di rassegnazione e sfiducia, e secondo numerose testate spagnole starebbe seriamente pensando ad un clamoroso colpo di scena. Terminata la Liga infatti Rafa Márquez, attuale tecnico della squadra B, potrebbe essere nominato come nuovo allenatore della prima squadra. Xavi nel frattempo ha rettificato parzialmente le sue parole, ribadendo che la situazione economica non è delle migliori ma la sua intenzione è quella di lottare per vincere i titoli. La sensazione è che possa essere troppo tardi, ma la telenovela continua.