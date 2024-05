Milan, Ibrahimovic individua il sostituto di Giroud | Le ultime

Il Milan investirà molto nel reparto d’attacco nel prossimo mercato estivo e uno dei principali candidati è Benjamin Sesko. Come spiega la Gazzetta dello Sport di questa mattina, lo sloveno, classe 2003, incarna perfettamente il profilo ricercato dal club di via Aldo Rossi.

Milan, inizia l’assalto a Sesko

I rossoneri sembrano aver finalmente trovato un nome buono per il presente e il futuro. Lo sloveno è da tempo un obiettivo della dirigenza, tra cui Zlatan Ibrahimovic, che è favorevole a questa operazione. Attualmente, Sesko ha un contratto con il Lipsia fino al 2028, ma si può liberare pagando la clausola da 75 milioni. Tuttavia, la concorrenza non manca, ma il Milan si è mosso in anticipo, con un leggero vantaggio rispetto alle altre squadre interessate.