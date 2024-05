Milan, spunta il nome di Xavi per la panchina | La situazione

Si allunga la lista dei papabili nuovi allenatori del Milan, con Fonseca che sembra essere in pole per ricoprire il ruolo la prossima stagione, ma nonostante il dubbio sembrava essere tra il tecnico del Lille e Conceicao, in seguito al terremoto avvenuto a Barcellona, con Laporta che sembra essere intenzionato a esonerare Xavi nonostante il recente rinnovo, anche lo spagnolo sembra essere uno dei principali indiziati a occupare la panchina rossonera il prossimo anno.

Milan, Xavi si candida per la panchina

A confermare questa ipotesi è stato Gianulca Longari a sportitalia.it, sottolineando come già nelle scorse settimane ci fossero stati dei contatti tra le due parti. Ecco le parole del giornalista:

“Il rapporto tra Xavi ed il Barcellona nonostante gli annunci e le strette di mano, è tutt’altro che idilliaco. Le divergenze di vedute con la presidenza ed il direttivo restano molto profonde […] Non è quindi escluso che la situazione possa precipitare, ed in tal caso potrebbero rinverdirsi i contatti con il Milan che già non sono mancati nelle settimane a venire con tanto di aggiornamenti che ci risultano essere stati sufficientemente recenti per poter rappresentare quantomeno un indizio”